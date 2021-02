Youssou Ndour à Coumba Gawlo : "Je suis très peiné par ta maladie...Je serai plus proche de toi"

















































































Coumba Gawlo avait à ses côtés, sa maman, Fatou Sèye Mbaye, son fidèle ami, le ministre conseiller Amadou Kane Diallo, son responsable exécutif Boubacar Gano et les membres de sa famille.Dans une ambiance familiale, empreinte de chaleur et d’émotion, Youssou Ndour, profondément attristé, a indiqué être venu rendre visite et compatir à la douleur de sa petite sœur et cousine, mais aussi à une grande chanteuse qui se trouve dans des difficultés de santé.« Nous devons tous nous mobiliser pour l’aider à traverser cette phase difficile. Désormais, je serai plus proche de ma petite sœur, cette grande et talentueuse artiste qui, au delà d’être artiste, est une brillante chef d’entreprise qui contribue au développement du pays. Coumba est une référence pour toutes les femmes, toutes les chanteuses et toute la jeunesse. Son sérieux, son endurance et surtout son image qui n’a jamais failli, malgré les tentations du show-biz, sont à saluer. Elle a toujours gardé la tête sur les épaules. Le Groupe Futurs Médias et toute ma famille restent mobilisés pour la soutenir et lui témoigner notre affection. Je suis très peiné par ce qui lui arrive et reste disponible à tout instant pour l’assister » a-t-il ajouté.