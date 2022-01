Youssou Ndour à l’honneur aux « Faces of Afrobeats » à Times Square

Youssou Ndour au Times Square

Le « roi du mbalax » au Sénégal, par ailleurs lead vocal du mythique groupe super Étoile de Dakar Youssou Ndour, est à l’honneur aux « Faces of Afrobeats » à Times Square aux États-Unis. Très heureux de cette nouvelle, il a partagé l'information sur son compte Instagram.





Mondialement connue, la légende de la musique populaire au Sénégal, Youssou Madjiguène Ndour, n’a pas pu cacher sa joie de voir ses images passer aux « Faces of Afrobeats », à Times Square, aux États-Unis. Il a saisi son compte Instagram, pour ainsi exprimer ses sentiments. « Merveilleux ! Un grand merci à Prime Music Partner pour le Billboard « Faces of Afrobeats » à Times Square. À bientôt au Carnegie Hall le 13 mai », a écrit Youssou Ndour, qui devait bientôt effectuer une tournée mondiale de son dernier album baptisé « Mbalax ».





Quand ce n’est pas Angélique Kidjo, c’est Youssou Ndour… La mégastar sénégalaise, comme son amie béninoise de longue date, est au sommet de la musique africaine depuis des décennies. « You » a fait des vagues en 2021 avec « Bukki Yi », une chanson qui a valu au chanteur des millions de vues sur YouTube. Comme pour dire que Youssou Madjiguène Ndour est très attendu lors de cette tournée mondiale, dans le cadre de son dernier album, baptisé « Mbalax », qu’il devrait bientôt entamer. Le musicien a donné rendez-vous le 13 mai prochain, à Carnegie Hall.





Déjà sur les réseaux sociaux, les fans de l’artiste ne tarissent pas d’éloges à son endroit. « Le roi d’Afrique et le roi du Mbalax, ambassadeur du Sénégal, Youssou Ndour !!! On a hâte de vous voir à Shallah », espère Fatou Baby Mambouray. Quant à Lass, il a écrit : « Le seul et unique roi du Mbalax. Tu as représenté le Sénégal partout dans le monde ». « Notre ambassadeur international », a aussi martelé Arame Seck, avec des emojis de flammes, de cœurs et d’ovation.