Youssou Ndour chante Thione Seck : « J’ai parlé de lui comme il aurait parlé de moi »

Youssou Ndour parle de Thione Seck dans son album

C’est avec beaucoup d’émotion que Youssou Ndour parle de Thione Ballago Seck arraché à notre affection le 14 mars 2021. Dans son nouvel album, il lui rend hommage avec la chanson « Ballago Ndoumbé Yatma ». Evoquant les raisons de cet hommage posthume, le leader du Super Etoile révèle : « j’ai parlé de lui comme il aurait parlé de moi, cette année, beaucoup de personnes qui nous sont chères sont parties, j’ai aussi voulu rendre hommage à tous ces disparus ».





« Il est parti et ça aurait pu être moi. Il a laissé derrière lui un immense vide car il était un monument de la musique sénégalaise. J’ai repris à travers cette chanson les termes qu’il nous a faits connaître comme Faramareen, Ballago Ndoumbé Yacine et beaucoup d’autres », confie Youssou Ndour qui faisait face aux journalistes ce mercredi.