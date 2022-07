Youssou Ndour : «Je voulais devenir footballeur professionnel»

La passion de Youssou Ndour pour le football est connue. Lors des grands rendez-vous auxquels les Lions participent (Mondial, CAN), il marque sa présence, notamment sur les réseaux sociaux, en apportant son soutien aux joueurs et en mobilisant les supporters. Ce qui est peut-être moins connu, c’est que le leader du Super Etoile rêvait de faire carrière dans le foot.



«Le sport fait partie de ma vie, acquiesce-t-il dans les colonnes du journal sportif Record, qui l’a interrogé en marge des CAF Awards, tenus hier, jeudi, à Rabat (Maroc). Quand j’étais très jeune, je voulais devenir footballeur professionnel. Et ça m’a toujours intéressé.»



Youssou Ndour ajoute : «Au-delà même de la pratique, c’est l’esprit du sport qui m’habite, le fair-play. L’esprit du sport, c’est au-delà des 22 acteurs. C’est ce que je vis tous les jours.»



Cet amour pour le foot, mais aussi son attachement pour les Lions, l’ont poussé à écourter une tournée à l’étape de Toulouse (France) pour se rendre dans la ville marocaine où le drapeau national a été hissé haut avec la pluie de distinctions sur le Sénégal.



Sadio Mané a remporté le Ballon d’Or. Aliou Cissé a été primé meilleur entraîneur. Pape Matar Sarr a été désigné meilleur espoir. Pape Ousmane Sakho a gagné le trophée pour le plus beau but de l’année. Et les Lions, champions d’Afrique, sont la meilleure équipe africaine en 2022.