YouTube : La petite Mbeugué devance Viviane Chidid en moins de 24 heures

La première sortie musicale de la jeune chanteuse Mbeugué est un succès. En moins de 24 heures elle est numéro 2 des tendances YouTube, devant Viviane Chidid. Elle est sur le point de détrôner Jah-Man et Ahmada qui sont numéro 1 depuis la sortie de leur dernier single intitulé "Bamba Teranga".



A travers "Ya ngui gaagn", Mbeugué fait son baptême de feu dans la scène musicale sénégalaise. Une réussite pour l'ex pensionnaire, chanteuse et choriste de Sen Petit Gallé. Protégée de Prince Arts, elle est restée longtemps loin des projecteurs malgré son talent indéniable. Excellente élève, elle a su allier avec brio, depuis son arrivée dans Sen Petit Gallé, études et musique.



Voix suave qui rappelle Coumba Gawlo Seck, lyrics écrits par Bakhaw, production d'Ibou Ndour. Ce nouvel opus a tout pour faire fureur sur les réseaux sociaux les semaines qui viennent.