Zendaya enceinte de Tom Holland? L’actrice met fin aux rumeurs

Zendaya met fin aux rumeurs sur sa grossesse

La question était sur les lèvres de tous les fans de Zendaya: est-elle enceinte? L’actrice de 25 ans, qui file le parfait amour avec Tom Holland, a mis fin aux rumeurs sur une éventuelle grossesse, qui circulaient en masse sur Twitter depuis quelques jours. “C’est pour ça que je ne vais pas sur Twitter. Les gens inventent des choses chaque jour.”





Sur Twitter et TikTok, des vidéos annonçant la grossesse de Zendaya sont devenues virales ces derniers jours. Il s’agissait en réalité de faux montages, qui avaient pour simple but de tromper les internautes. Cependant, certains ont cru à une vraie annonce et ont relayé l’information en masse sur les réseaux sociaux.





“Zendaya est enceinte? Je suis tellement heureuse pour elle”, “Ce sera le plus beau bébé du monde”, “Je ne peux pas croire que Zendaya est enceinte, c’est la nouvelle du siècle!”, pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions sur Twitter. Face à l’ampleur de cette rumeur, Zendaya a finalement décidé de sortir du silence. “Vous voyez, c’est pour ça que je ne vais pas sur Twitter. Les gens inventent des choses chaque jour”, a-t-elle déclaré sur Instagram. Une manière claire d’affirmer que non, elle n’attend pas d’enfant.





