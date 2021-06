10 ans du 23 juin: Thierno Bocoum «déchire» la lettre d’invitation du M23

Le Mouvement des forces vives de la nation ( M23) va célébrer, ce mercredi 23 juin, ses 10 ans, à la Place de l’Obélisque.





Et, pour cette commémoration, les membres ont envoyé des lettres d’invitation à des partis politiques, mouvements ou encore organisations de la Société civile afin qu’ils prennent part à cet événement. Ce que Thierno Bocoum a décliné. Sur sa page Facebook, le président du mouvement dénommé Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), a tancé les initiateurs. «Quand on est incapable de se prononcer clairement sur une éventuelle candidature pour un troisième mandat de Macky Sall, on doit éviter de porter le combat du M23. La mémoire des jeunes tués doit être préservée d'une telle souillure. Je ne suis pas de ce M23-là. Halte à l’usurpation ! », a déclaré, ce membre du parti Rewmi d’Idrissa Seck à l’époque, le 23 juin 2011.