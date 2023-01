100 000 logements : Le ministre de l’Urbanisme évoque les perspectives

Programme des 100 000 logements

Les Sénégalais ont commencé à voir les 100 000 logements sociaux. La logique était de 5 000 productions d’unité par an. Logement d’habitation signifie logement et parcelle viabilisée, selon le ministre de l’Urbanisme. Abdoulaye Seydou Sow explique que c’est le chef de l’État qui a voulu changer totalement de paradigme en passant à 20 000 par an. Autrement, 100 000 en 5 ans.





Cela, parce que la principale difficulté à laquelle sont confrontés les promoteurs publics et privés, est la question de l’aménagement. D’ailleurs, pour y remédier, la Société d’aménagement du foncier et la rénovation urbaine a été créée.

L’invité du "Jury du dimanche" estime que le deuxième problème auquel les "gorgorlou" sénégalais sont confrontés, c’est la garantie au niveau des banques. "On met en place un dispositif bancaire, mais à côté il a créé le Fonds pour l’habitat social. Nous avons signé 22 conventions avec le secteur privé national pour une production globale durant les quatre à cinq ans, de 141 000 logements. Certains promoteurs ont un problème d’accès au foncier. Nous y travaillons", dit-il.