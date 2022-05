11 bébés morts lors d'un incendie à l'hôpital de Tivaouane : Khalifa Sall invite le gouvernement à situer les responsabilités

Khalifa Sall réagit sur les décès de l'hôpital de Tivaouane

Dans un message, l'ancien maire de Dakar a invité L'État à faire la lumière sur la série d'incidents meurtriers qui se déroulent en milieu hospitalier depuis maintenant plusieurs mois. "Chacun de ces scandales est déjà de trop et nous interpelle dans nos consciences et nos responsabilités républicaines. J’appelle les autorités concernées à situer les responsabilités afin que de tels drames ne se reproduisent plus jamais dans notre pays", a-t-il indiqué.