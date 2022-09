14ème législature : Le bureau de l'Assemblée (enfin) formé

L'installation de la 14ème législature restera certainement dans les annales de l'histoire de l'Assemblée nationale. La session extraordinaire convoquée par le Président de la République n'est pas prête de quitter les mémoires. L'élection du bureau s'est faite dans des circonstances inédites notamment celle du Président. Le choix porté sur l'actuel président de l'Assemblée nationale a été une surprise. Le nom de Amadou Mame Diop ne figurait dans aucune "prévision". Son élection s'est faite dans une cacophonie totale avec la présence des gendarmes au sein de l'hémicycle. En fin de journée, 83 sur 84 députés ont voté en sa faveur, le propulsant ainsi au perchoir.



La suite s'est déroulée ce mardi 13 septembre avec l'élection des vice-présidents, secrétaires élus et questeurs. Malgré quelques tumultes, les choix ont été opérés.

Dans l'ordre de répartition, Abdoulaye Diouf Sarr (BBY) est le premier vice-président. Il est suivi de Aissata Sow Diawara (BBY), Dr Malick Diop (BBY), Yeta Sow (BBY), Bara Gaye (YAW), Mame Fatou Guèye (YAW), Mamadou Lamine Diallo (WALU) et Gnyma Goudiaby (YAW).



Les secrétaires élus sont Ndèye Lucie Cisse (BBY), Karim Sène (BBY), Astou Ndiaye (BBY), Babacar Mbaye (YAW), Awa Diène (YAW) et Abdoulaye DIOP (WALLU).

Les noms des questeurs sont aussi connus. Il s'agit de Daouda Dia de Benno Bokk Yakkar et Aïcha TOURÉ de Yewwi.

Reste maintenant à constituer les commissions. A ce propos, le président Amadou Mame Diop va convoquer une autre session le mardi 20 septembre.