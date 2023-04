15 avril 2013-15 avril 2023 : Karim Wade, un anniversaire à oublier

Il y a dix ans, jour pour jour, les ennuis judiciaires de Karim Wade s’accéléraient. En effet, l’ancien ministre d’État a été arrêté et placé en garde à vue lundi 15 avril 2013 dans le cadre de l’enquête sur les biens mal acquis. Cette affaire, qui a débouché sur sa condamnation suivie d’une grâce présidentielle puis de son exil au Qatar, l’a empêché de prendre part aux différentes élections qui ont suivi.





Wal fadjri, qui est revenu ce samedi sur cet épisode marquant de l’histoire politique sénégalaise, rappelle que le fils de l’ancien Président Abdoulaye Wade était, avant son arrestation, sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire. La mesure a été prononcée en novembre 2012.





Celle-ci sera suivie, le 15 mars 2013, d’une mise en demeure au terme de son audition devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), une juridiction d’exception créée spécialement pour juger cette affaire. Karim Wade avait un mois pour justifier sa fortune évaluée par la Cour à 694 milliards de francs CFA.





C’est donc au bout du délai fixé que l’ancien ministre d’État qui, manifestement, n’avait pas apporté les preuves demandées, a été arrêté par la gendarmerie. La machine judiciaire s’accélère. Les procédures, aux plans national et international, se multiplient jusqu’au procès, le 31 juillet 2014.





Au bout de dix-huit mois d’audience enflammées, Karim Wade est condamné à six ans de prison et à 138 milliards de francs CFA d’amende. Cette peine le rend inéligible. Gracié le 24 juin 2016, le fils de Wade s’est exilé depuis lors au Qatar. Il manquera notamment la présidentielle de 2019, malgré ses recours pour faire valider sa candidature sous la bannière du PDS.