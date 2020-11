16 morts à Allou Kagne (Thiès) : Le message de Macky Sall

Macky Sall présente ses condoléances aux familles des disparus

Le président de la République, Macky Sall « invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes ». Ce, à la suite de l’accident qui s’est produit à hauteur de Allou Kagne dans la région de Thiès, hier nuit. Il s’agit d’une collision entre un camion frigorifique et un bus de transport en commun de 60 places.