166 068 bénéficiaires (52%) ont perçu leurs bourses familles (Déléguée générale)

La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Aminata Sow, était en visite à la Poste de Guédiawaye pour s’assurer du respect des mesures barrières dans le cadre du paiement trimestriel des bourses familiales. La même occasion a été saisie par Mme Sow pour informer qu’à ce jour, 52% des bénéficiaires soit 166 068 bénéficiaires ont déjà reçu leurs bourses familiales.





« Le gouvernement du Sénégal à travers la protection sociale et à la solidarité nationale dégage une enveloppe de 7 milliards 500 millions FCFA chaque trimestre au profit de 316 850 ménages en bourses de sécurité familiale. Ce paiement, intervient cette fois-ci dans un contexte particulier. Ainsi nous avons mis en place un dispositif particulier afin de pouvoir respecter’ les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l’action sociale », a renseigné la déléguée générale à la protection de sociale et à la solidarité. Les bénéficiaires, constate-t-elle, sont convoqués par 50 et la distanciation sociale est respectée.