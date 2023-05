1er Mai 2023 : Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor demande la signature des textes et se solidarise avec le percepteur municipal de Pikine

À l’instar des travailleurs du monde entier, les agents du Trésor ont célébré, ce lundi 1er mai 2023, la fête internationale du Travail. Cette célébration s'est tenue dans une ambiance formidable au Technopole de Pikine.





En effet, les travailleurs du Trésor ont répondu en masse à l’appel du Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) à ce moment de retrouvailles. Cette journée a été aussi une occasion pour le SUTT de demander à ses membres d’être prêts à engager le combat de la signature de ses textes.





Selon le secrétaire général du SUTT Doumourou Dia, des textes de diverses natures d’une importance capitale sont soumis à l’appréciation des autorités et notamment au ministre des Finances depuis plus d’une année. Pour ces syndicalistes, les textes constituent la matérialisation de droits et avantages que les lois et règlements régissent. Ces derniers ne réclament que leur signature.





D'ailleurs, les travailleurs du Trésor affirment qu'ils ont décidé de ne plus se taire devant des situations qu’absolument rien ne justifie. Surtout les multiples attaques dont le percepteur municipal de Pikine, Mamadou Makhtar Diouf, est souvent victime.





Sur ce, le SUTT lui renouvelle toute sa solidarité et tout son soutien. Très remonté, le secrétaire général menace : "Quiconque s’y aventure fera désormais face au SUTT et aura des travailleurs déterminés en face de lui."





Cette même solidarité est exprimée à l’endroit de tous leurs collègues du réseau qui subissent actuellement les assauts et l’impatience d’acteurs qui méconnaissent manifestement certaines subtilités de la réglementation comptable.