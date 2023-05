[Focus] (2/2) « Le Sénégal, un modèle démocratique africain en déclin » : Les 21 recommandations d’AfrikaJom Center

A la suite d’un diagnostic sans complaisance de la démocratie sénégalaise dans toutes ses composantes, le Think Tank AfrikaJom Center a prodigué 21 recommandations. Seneweb les publie in extenso, ci-après.



1-La libération sans condition de tous les détenus politiques et de tous les détenus d’opinion pour décrisper une situation politique trop tendue ;



2- De régulariser l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle ;



3-Au président de respecter les dispositions de l’article 27, de respecter sa parole en déclarant publiquement dans les meilleurs délais qu’il ne sera pas candidat pour mettre un terme qui installe un climat politique lourd, délétère et tendu ;



4-A l’opposition sénégalaise et particulièrement à Ousmane Sonko de mettre un terme à toute tentative d’insurrection qui contribuerait à aggraver la vulnérabilité du pays, notamment dans un contexte où le Sénégal est entouré de pays voisins en conflits ;



5-A toute la classe politique d’aller vers un dialogue politique sincère, inclusif pour contribuer au renforcement des institutions et mécanismes démocratiques, construire ensemble une représentation partagée de l’Etat de droit, de la démocratie, des droits humains, pour aller en 2024 vers une présidentielle transparente, démocratique et apaisée ;



6-Adoption d’un nouveau code électoral consensuel ;



7-Renforcement des institutions judiciaires et des instituions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;



8-Réformer profondément la Justice pour la rendre indépendante et l’émanciper des fourches caudines de tous les pouvoirs et de tous les groupes de pression ;



9-Refondation du Conseil constitutionnel pour plus d’indépendance et d’impartialité vis-à-vis des autres pouvoirs ;



10-Définir et donner un vrai contenu au statut de l’Opposition ;



11-Cessation des arrestations arbitraires d’opposants politiques, militants des droits de l’homme, activistes, journalistes, membres de la société civile ;



12-Instaurer des politiques publiques plus adaptées et efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes et l’émigration clandestine ;



13-Respect des engagements régionaux et internationaux en matière de protection des libertés individuelles et collectives et en matière de respect de l’Etat de droit et de la gouvernance publique ;



14-Harmoniser et adapter les textes relatifs aux ressources naturelles et énergétiques ;



15-Anticiper sur les conflits fonciers ;



16-Promouvoir l’équité entre les territoires ;



17-Garantir l’effectivité et la célérité des poursuites par les autorités judiciaires compétentes pour les faits présumés de fraude, de corruption, de concussion, de pratiques assimilées et d’infractions connexes ;



18-Respect de la liberté d’expression, d’opinion, de réunion, de mouvement et de manifestation ;



19-Dépénaliser les délits de presse ;



20-Lutter efficacement contre l’impunité des auteurs de répressions abusive, de tortures qui souvent ont entrainé la mort de manifestants pacifiques par l’ouverture systématique d’enquête judiciaire pour juger et punir ces actes qui constituent des crimes internationaux ;



21-Créer un mécanisme national de prévention, de gestion et de règlement des conflits.