200 milliards F CFA recouvrés dans la traque des biens mal acquis : Fatou Thiam réclame des comptes à Mimi Touré

L’ancienne députée, Fatou Thiam n’est pas tendre avec Aminata Touré, qui ne fait plus partie du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Elle a invité l’ex-ministre de la Justice, Mimi Touré à démissionner et surtout à apporter des éclaircissements sur la gestion des 200 milliards de francs Cfa recouvrés dans l’affaire de la traque des biens mal acquis. Fatou Thiam a exigé, la lumière, lors d’une conférence de presse organisée, le samedi 29 octobre 2022, dans la matinée. « J’invite Mimi Touré à apporter sa réponse par rapport aux 200 milliards de francs Cfa recouvrés dans la traque des biens mal acquis. Qu’elle nous dise où est-ce qu’elle a mis tout cet argent. Si cela est fait, elle sera plus crédible », exige Fatou Thiam.





De plus, elle estime que Mimi Touré doit aller jusqu’au bout de sa logique en démissionnant de son poste d’autant plus qu’elle a emprunté sa propre voie. En conséquence, elle doit laisser la place à une autre personne.