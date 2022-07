23% de taux de participation à 13h : « Nous espérons qu’il va évoluer », président de la CENA

En ce jour d’élections législatives, les Sénégalais se rendent dans les urnes au compte-goutte. D’un constat visuel, il est devenu officiel avec la déclaration du président de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Après son vote, Doudou Ndir a lancé un message à l’endroit des électeurs : « j’espère que les Sénégalais feront comme moi. Chacun en ce qui le concerne viendra dans son centre, dans son bureau de vote, choisir la formation de son cœur. C’est-à-dire, la formation parmi les 8 coalitions qui sont en compétition. Mais les résultats sortiront des urnes. Il faudra s’attendre à ce que les bureaux de vote donnent leurs verdicts pour dire qui est le vainqueur de cette compétition ».



Le président de la CENA est revenu sur le taux de participation relativement faible : « Aujourd’hui, nous avons fait le tour de quelques bureaux de vote et nous avons constaté un calme relatif. Un pourcentage de participation de l’ordre de 23% mais il était 14h, quand on l’a constaté. Nous espérons qu’il va évoluer en dépit des intempéries que l’on craint ci et là dans certaines régions ».



Dans certaines localités du pays, les aléas climatiques, marqués par de fortes pluies, ont grandement participé à ce faible engouement. Mais dans la capitale sénégalaise, des averses n’ont pas été notées et le processus semble se passer sans difficultés. « A Dakar, il n’y a pas de pluie et tout se passe bien, les bureaux de vote sont bien organisés, le matériel est présent. Il n’y a pas d’engouement, il n’y a pas de foule et il y a une bonne fluidité et je considère cela comme un acquis démocratique. Les Sénégalais se comportent très bien aujourd’hui. A l’heure où je vous parle, il n’y a aucune échauffourée », a-t-il évoqué.