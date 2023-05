26e Assemblée générale ordinaire : L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal a un nouveau président

Porté à la tête de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, le samedi 26 octobre 2019, le directeur du Coud, par ailleurs maire de Malicounda, Maguette Sène, a été remplacé à la présidence de l'amicale.





Mouhamed Mahmoud Diop, secrétaire général du ministère de la Fonction publique, est le nouveau président de cette amicale. Les administrateurs ont porté leur choix sur lui, au sortir de leur 26e Assemblée générale ordinaire qui s'est tenu ce week-end à Somone, sous la présidence du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome et de Oumar Samba Ba, ministre, secrétaire général de la présidence de la République.

En effet, avec la survenance de la crise sanitaire de la Covid-19, la pandémie a contraint l'amicale à surseoir à la tenue de beaucoup d’activités préalablement identifiées par le bureau sortant.





Toutefois, l'amicale n'a pas été passive, car elle a porté son soutien aux autorités sanitaires et aux couches vulnérables (ministère de la Santé, Croix-Rouge sénégalaise, orphelinats et daaras à Dakar et dans les autres régions). Mieux, le président Macky Sall leur avait accordé une audience, le 24 décembre 2019.





Face aux administrateurs, le nouveau président de l'AACS a soulevé l'impérative nécessité d'inscrire l'action de l'amicale sous le signe de "l'introspection et de l'innovation". En ce sens, il nourrit la perspective de créer un réseau de leur organisation avec d'autres de même rang dans d'autres pays.