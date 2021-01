2e nuit de couvre-feu : 118 arrestations dans la banlieue de Dakar

La seconde nuit sous couvre-feu est plutôt calme comparée à la veille marquée par de nombreux incidents.Dans la banlieue dakaroise, 116 personnes ont été interpellées, informe L’AS dans sa livraison du jour.Parmi les individus arrêtés, 69 sont poursuivis pour non port de masque, 36 pour violation du couvre-feu, 6 pour délit de vol simple, 6 pour détention de chanvre indien et un pour ivresse publique.Le journal indique également que 29 motos grosses cylindrées et 18 véhicules ont été saisis et mis en fourrière.