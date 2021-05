3 reporters de Leral Tv tués dans un accident : Macky Sall réagit et demande la prise en charge rapide des blessés

Ils s’appelaient Abou Ousmane Sy, Mamadou Yoro Diallo et Ousmane Ndiaye. Ils sont décédés, ce lundi 31 mai à Kédougou lors dune tournée économique de Macky Sall. «Suite à l’accident sur la route de Kédougou qui a coûté la vie à trois (03) journalistes du site d’informations leral.net et fait deux blessés, en fin de matinée, Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal présente ses condoléances les plus attristées à l’Administrateur du Groupe, M. Dame Dieng, à la Rédaction de Leral.net, aux famille des victimes et à l’ensemble de la presse sénégalaise », a indiqué le ministre Porte-parole et Coordonnateur de la Communication de la Présidence de la République.