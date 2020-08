3e mandat / Alpha Condé investi par son parti : «Je vous ai entendus, je prends acte»

C’est officiel et sans surprise ! Le RPG Arc-en-ciel parti au pouvoir vient de porter son choix sur le président de la République guinéenne, comme candidat pour l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.





L’annonce vient d’être faite ce jeudi, à l’occasion de la deuxième et dernière journée de la convention nationale du parti au pouvoir, qui se tient à Conakry depuis hier « Qui va être notre choix ? Notre choix est connu, bien connu, entièrement connu, totalement connu. Ce dont il va être question, sera d’un côté la justification de notre choix, et de l’autre, la réponse de notre choix. C’est pourquoi nous membres du RPG Arc-en-ciel, réunis les 05 et 06 août 2020 à Conakry, il est temps de décliner notre choix. Notre choix s’appelle Alpha Condé », a déclaré la ministre conseillère à la Présidence, Hadja Nantou Chérif, pendant la lecture de la résolution de la convention.

A ceux qui s’attendaient à une réponse ce jeudi à propos de son choix comme candidat du parti présidentiel, Alpha Condé préfère maintenir le suspense. Après avoir été plébiscité candidat de son parti, le président Condé a pris la parole pour dire ses premiers mots, devant un parterre de militants. «Si vous voulez que j’accepte votre proposition, il faut que vous vous engagiez à ce que le RPG soit ce qu’il était avant. C’est-à-dire, un parti qui n’oublie personne, surtout ces analphabètes, qui n’ont pas de travail mais qui se sont sacrifiés. Si vous êtes d’accord que les 6 prochaines années seront consacrées à l’émancipation des femmes, je prendrai acte. Si nous sommes d’accord que les 6 prochaines années feront que nos jeunes soient un exemple pour les pays africains, alors Oui », a déclaré le président guinéen Alpha Condé.