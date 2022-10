3e mandat de Macky : Ibrahima Sène regrette «la folie suicidaire de certains cadres de l’Apr»

Ibrahima Sene du PIT sur certains cadres de l'Apr

Il est de la mouvance présidentielle, mais sur la question du troisième mandat, il s’est démarqué de la volonté de ceux-là qui, selon lui, n'hésitent pas à «tordre le bras» à Macky Sall, s’il ne voulait pas se présenter pour un nouveau mandat.





En effet, dans une contribution intitulée «Candidature de la mouvance présidentielle pour 2024», Ibrahima Sène, responsable du Parti de l’indépendance et du travail (Pit), a fait constater, pour le regretter, que «le président Macky Sall est, aujourd’hui, objet de fortes pressions de la part de certains cadres de son parti, l’Apr, pour l’obliger à solliciter son investiture à la Présidentielle de février 2024. Ils donnent comme prétexte ''qu’il en a droit''. Quoi donc !».





À ce titre, il a appelé à «protéger le président Macky Sall et son gouvernement de la folie suicidaire de certains cadres de l’Apr qui veulent le soumettre à leur volonté et brûler le Sénégal !».





Car, a-t-il écrit, «s’il en a droit et s’il estime, à son âme et conscience, qu’il vaut mieux, pour lui, et pour la stabilité du pays, qu’il y renonce au profit de quelqu’un d’autre en qui il a confiance dans ses compétences, dans son éthique républicaine et dans sa loyauté pour continuer son œuvre au profit du peuple et de l’Afrique, dans la paix civile et la stabilité du pays ! Au nom de quoi, doivent-ils s’y opposer ?».





Allant plus loin, le «gauchiste» s’interroge : «De quoi ont-ils si peur ? De perdre leurs privilèges actuels ! Croient-ils en leur âme et conscience qu’ils leur sont indus et qu’un autre président de la majorité proposé par le président Macky Sall les aurait supprimés !»





Monsieur Sène ajoute que «dans leur affolement, certains sont allés jusqu’à dire publiquement que même s’il ne voulait pas solliciter cette investiture, ils allaient l’y obliger et d’autres, plus audacieux, parlent, même, de lui ''tordre le bras'' pour qu’il s’incline à leur volonté».





Le responsable politique souligne que «leur peur de perdre les rend tellement aveugles qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils veulent faire du président Macky Sall «l’agneau du sacrifice» à leurs ambitions et à leurs intérêts étroitement égoïstes, quitte à plonger le pays dans la violence et dans l’instabilité, toutes choses que le président Macky Sall est parvenu, jusqu’ici, à épargner à notre peuple».