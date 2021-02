3e mandat de Macky : La (nouvelle) position du Pr Ismaïla Madior Fall

Invité à se prononcer sur une éventuelle candidature de Macky Sall en 2024, le ministre d’État Ismaïla Madior Fall, l’un des artisans de la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016, a esquivé le débat.Le professeur de Droit constitutionnel et ex-ministre de la Justice avait soutenu que nul ne peut plus faire plus de deux mandats consécutifs.Sur cette question, il a répondu dans Walf Quotidien : «Le moment venu, le Président a dit que, lui-même, se prononcera. Le moment venu, moi aussi, je me prononcerai».Le candidat déclaré à la mairie en sursis de Rufisque d’ajouter : «Je voudrais respecter la directive présidentielle qui consiste à ne pas alimenter la polémique (…) Si vous êtes loyal au Chef, travailler avec lui et construire avec lui ce qui est prioritaire, vous n’allez pas vous prononcer comme ça sur cette question».