3e mandat, Karim et Khalifa, justice… : Les nouvelles exigences du FRN à Macky

L'opposition regroupée au sein du Front de résistance nationale (FRN) a fait face, hier mardi, à la presse, pour fixer plusieurs exigences à Macky Sall.





D'emblée, Abdoul Mbaye et Cie demandent "la libération immédiate de tous les détenus politiques" arrêtés lors des émeutes suite à l'arrestation de Sonko.





Mieux, rapportent Source A, Les Échos, Rewmi Quotidien et EnQuête, l'opposition réclame l'identification, après une enquête indépendante, et la poursuite judiciaire des auteurs des tueries et des nervis lors des manifestations, ainsi que l'indemnisation des familles des victimes et des blessés.





Le FRN veut aussi "le respect du calendrier et la tenue des locales en 2021, des élections législatives en 2022 et de la Présidentielle en 2024".





Abdoul Mbaye et Cie demandent le recouvrement des droits civiques de Karim Wade et Khalifa Sall et la nomination de juges indépendants, en lieu et place du conseil constitutionnel, pour la proclamation des résultats.





À propos du mandat présidentiel, ils demandent à Macky Sall "le renoncement pur et simple à son ni oui ni non donné en réponse aux questions sur sa candidature éventuelle en 2024" et la confirmation de l'impossibilité d'un 3e mandat consécutif, en conformité avec la lettre et l'esprit de la Constitution, tel qu'il l'a exprimé lors du referendum de 2016





Cet engagement du Président Macky Sall doit être public et faire intervenir des garanties aussi nationales qu'étrangères.





L'abrogation du système de parrainage et la récusation du Conseil constitutionnel dans la validation des dossiers de candidature à la présidence de la république sont également exigées.





L'opposition réclame la réécriture des articles L31 et L32 du Code électorale pour mettre fin à l'automaticité de la peine consistant en une suppression des droits civiques en rapport avec la moindre condamnation pénale.





La modification du Code électoral en son article L57 modifiée afin de dissocier le statut d'électeur de la capacité à être éligible est aussi demandée de même que la suppression du statut de non électeur associé à la CNI.





L'opposition exige également le rétablissement du fichier par un organe indépendant soumis au contrôle des partis politiques.





Au niveau de la justice, l'opposition demande la nomination d'un nouveau procureur de la République et d'un Doyen des juges d'instruction.





Pour finir, le FRN exige la fin du blocage par le Président et le Procureur des rapports de corps de contrôle de l'état épinglant des dignitaires du régime en particulier ceux de l'OFNAC.