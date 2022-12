3e mandat : L'artiste Docta Wear revient à la charge et fait la leçon à l'opposition !

L'artiste Docta Wear fait la leçon à Macky Sall

L'artiste graffeur Amadou Lamine Ngom, plus connu sous son nom d'artiste Docta Wear, a fait une nouvelle sortie très salée sur le troisième mandat qu’il qualifie de crime contre l'humanité.





À travers une interview sur Seneweb, l'artiste s'est permis de faire la leçon au président de la République.





Selon Docta Wear, malgré toutes ses belles réalisations, Macky Sall doit avoir la bienveillance de ne pas se représenter. "Ce qu'on n’a pas permis à son mentor Abdoulaye Wade, le peuple ne va pas le lui permettre. Le troisième mandat est devenu sérieux au Sénégal. Qu'il respecte sa parole et accepte la volonté du peuple", a-t-il déclaré.





Docta ne s’en limite pas là. Il suggère à l'opposition de convaincre la population, à travers des programmes et des projets concrets, en lieu et place des injures et des querelles au sein de l'hémicycle et dans les formations politiques.