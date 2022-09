3e mandat : Le Frapp lance la campagne "Macky dégage ! Gor ca wax ! 2024 c'est fini !"

Frapp lance la campagne contre le 3e mandat de Macky Sall

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) a fait une déclaration aujourd’hui pour mettre en garde le président de la République Macky Sall contre toute tentative de briguer un troisième mandat.





«Le Frapp démarre aujourd'hui la campagne contre le 3e mandat du président Macky Sall dénommée ‘’Macky dégage ! Gor ca wax ja ! 2024 c'est fini’’, a annoncé Bentaleb Sow devant la presse.





Cette campagne a pour objectif principal, selon le chargé du recrutement et du déploiement du Frapp, de défendre la Constitution et d’empêcher la 3e candidature «illégale et illégitime» de Macky Sall.