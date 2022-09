3e mandat : Meiway met la pression sur Macky Sall

Meiway met la pression sur Macky Sall

Présent à Dakar dans le cadre d’une campagne pour la limitation des mandats en Afrique, le chanteur Meiway s’est invité dans le débat autour d’une possible troisième candidature de Macky Sall pour la présidentielle de 2024. «Nous sommes dans une situation où tous les Sénégalais se posent la question à savoir : ‘Qu’est-ce qui va se passer après son mandat présidentiel ?’», a lancé l’artiste ivoirien lors d’une conférence de presse en compagnie d'artistes africains dont Didier Awadi.





A en croire Meiway, le public sera fixé dès ce samedi par rapport à cette interrogation. Il dit : «Ça tombe bien, on a un événement à venir demain (aujourd’hui). On pourrait faire cet événement comme on pourrait ne pas le faire. Si on le fait, vous aurez une partie de la réponse. Si on ne le fait pas, vous aurez aussi une partie de la réponse.»





L’auteur de «Zoblazo» parlait du concert de lancement de la troisième phase de leur campagne pour la limitation des mandats en Afrique, prévu ce soir au Radisson.