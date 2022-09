3e mandat : "Je ne peux pas me mettre dans la tête du président, pour savoir ce qu’il veut faire en 2024" (Awadi)

Awadi et le 3e mandat de Macky Sall

Militant de la limitation des mandats en Afrique, le rappeur Didier Awadi espère que le chef de l’État Macky Sall va respecter sa promesse vis-à-vis des Sénégalais sur la question.





"Il ya une partie de la Constitution qui dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs et c’est lui qui a fait mettre ça, pour qu’il n’y ait pas ce problème qu’on a vécu en 2012. Et nous avons tous accepté que cela soit inscrit dans notre Constitution. Donc, je ne peux pas dire que ce même monsieur (le président Macky Sall) veut le contraire de ce qu’il nous a fait mettre dans notre Constitution.





"Et jusqu’à preuve du contraire, je considère qu’il s’en tient à ce qu’il a dit. Et nous devons l’accompagner dans sa volonté. La vision du chef de l’État, c’est de ne pas faire trois mandats et on doit l’accompagner dans sa vision.(…) Et je pense que ce monsieur (Macky Sall) va s’en tenir à ce qu’il nous a promis", a indiqué le rappeur dans l’émission "Grand Jury".