3ème mandat : Mary Teuw invite Macky Sall à respecter sa parole

"La question du troisième mandat du point de vue du Sénégalais et de l'Africain que je suis me parle", affirme Mary Teuw Niane sur le plateau de l’émission Opinion sur Walfadjri.



Pour lui, au-delà du discours des laudateurs qui encouragent les Présidents en fin de règne de se présenter à nouveau, Macky Sall doit savoir en tant qu'enfant sénégalais que « Gor ca wax ja » (NDLR : la parole donnée est à respecter). Macky Sall avait dit, note le professeur Niane, que le mandat qu'il cherchait était le dernier. Il l' a écrit aussi dans son livre. ''La parole donnée est sacrée'', rappelle-t-il.

S’agissant de l’initiative de Alioune Tine, Y’ en a marre et d’autres organisations de la société civile qui ont lancé ''Jam a gen troisième mandat'', l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur affirme que le slogan est très positif parce que rien ne peut se faire sans la paix. « C'est un appel de citoyens et je les soutiens et appelle à les soutenir » a invité Mary Teuw Niane.