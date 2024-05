3FPT : Sophie Diallo annonce son départ

Clap de fin. Sophie Diallo, directrice générale sortante du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), a annoncé la fin de sa mission après deux ans à la tête de l'institution, de mars 2022 à mai 2024. Dans une note, de la concernée exploitée par Seneweb, elle précise qu’elle continuera les activités courantes jusqu'à la passation de service. Sophie Diallo a exprimé sa gratitude envers le Président Macky Sall pour la confiance placée en elle et a souhaité succès à son successeur, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle a salué le travail de son équipe, le soutien du Conseil d'Administration et la collaboration de divers partenaires. La directrice générale sortante a décrit son mandat comme une « passion ».



L’intégralité de son message :



Bonjour à toutes et à tous!



Fin de mission au 3FPT! Mars 2022-Mai 2024



Et naturellement, pour le Sénégal et pour la continuité de l’État, je continuerai les activités courantes, en attendant la passation de service.



Je remercie le Président Macky Sall pour la confiance qu’il a placée en ma modeste personne. Je renouvelle mes vœux de succès au Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE ainsi qu’à son Gouvernement !



Al Hamdoulilah ! Quel honneur d’avoir pu servir mon pays, pendant 790 jours de grâce, en qualité de Directrice générale du 3FPT - Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique.



La passion en bandoulière, se lever chaque matin n’était pas une contrainte. Eh oui! je ne travaillais pas seulement, je vivais ma passion : être au service de la communauté!



Une passion exercée, grâce à une très belle équipe du 3FPT engagée, créative, audacieuse et mobilisée, et d’un Conseil d’Administration impliqué, partageant les mêmes convictions, celles d'être utile à notre pays, le Sénégal. Qu’ils en soient remerciés.



Je saisis ce moment pour remercier également nos partenaires de qualité (opérateurs, bénéficiaires et partenaires au développement) pour leur déterminante collaboration.



Chaque jour, je me suis sentie honorée et privilégiée d’avoir été choisie parmi 18 millions de concitoyens !



Chaque matin est une grâce ! Grâce d’avoir eu l’insigne honneur de servir mon pays! Grâce d’apporter ma modeste contribution dans un domaine aussi stratégique que le financement de la formation professionnelle.



Servir ma Nation!



Merci pour tout votre soutien!



Merci pour vos témoignages, vos mots touchants et vos bons vœux!



Cette belle évaluation #citoyenne de mon passage au 3FPT, exprimée à travers vos mots, n’a pas de prix! Elle m’invite à faire toujours mieux, toujours plus!



Adiarama!



Al Hamdoulillah!