3FPT : Sophie Diallo succède à Mame Aby Sèye

Sophie Diallo est nommée Directrice générale du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 fpt). Selon le quotidien ‘’Bés Bi’’, elle remplace Mame Aby Sèye, déléguée générale à l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der /Fj).



Mame Aby Sèye, pour rappel, a succédé à Papa Amadou Sarr, limogé récemment pour avoir tenu des propos jugés désobligeants à l’encontre des religieux et des femmes.