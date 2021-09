474 milliards de gré à gré portant sur 725 marchés au 1er semestre 2021

Les marchés publics de gré à gré foisonnent sous Macky Sall.



Selon Les Échos qui cite la Dcmp (Direction centrale des marchés publics), durant le premier semestre de 2021, 725 marchés ont été passés par entente directe.



Ce pour 474 milliards FCFA dont 396 milliards Fcfa de financement extérieur et 76 milliards débloqués dans le budget de l’État. Le tout sur un total de plus de 662 milliards Fcfa.



S’agissant des types de marchés, 203 sont des travaux, 352 des fournitures et 63 prestations intellectuelles et 107 services courants. Dakar se taille la part du lion avec plus de 653 milliards Fcfa des marchés.