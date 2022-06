[Document] 5 morts dans des manifs à Dakar en 2012 : Quand Macky vilipendait Wade devant les Nations unies

Quand Macky vilipendait Wade au haut commissariat des Nations-Unies

A en croire Macky Sall, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle de 2012, « La violence d’Etat n’a qu’un seul objectif : museler le peuple et en particulier la jeunesse face à la volonté du président sortant de briguer illégalement un troisième mandat ». Ces propos ont été tenus, le 1er février 2012, dans une correspondance que l’actuel président de la République Macky Sall, alors opposant, avait adressée au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, suite à la répression sanglante de manifestants qui avait fait 5 morts et des dizaines de blessés à Dakar et Podor, à la veille de la présidentielle de 2012.





Toujours dans sa lettre en date du 1er février 2012 alors adressée à Mme Navy Pillay, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Macky Sall interpelle l’opinion internationale sur la violation des droits de l’homme au Sénégal, la violence d’Etat et la violation du droit à manifester librement et pacifiquement.





« En votre qualité de Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, nous vous demandons d’interpeller dans les meilleurs délais le Sénégal pour ses violations du droit à la vie ainsi que le droit inaliénable de tout peuple à s’exprimer librement et à manifester pacifiquement pour le respect de la constitution et de la démocratie », écrit-il.