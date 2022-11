60 ans de la BCEAO : la petite pique de Amadou Ba à l’UEMOA

Le Premier ministre, Amadou Ba, a pris part hier, jeudi, au symposium organisé à Dakar dans le cadre de la célébration des 60 ans de la BCEAO. Il a saisi l’occasion pour adresser, subtilement, une pique à l’UEMOA.



Le chef du gouvernement estime que l’organisation sous-régionale «doit contribuer à l’émergence d’un espace économique viable», ajoutant qu’«elle ne doit pas se limiter à son rôle de stabilisateur monétaire».



Cependant, Amadou Ba reconnaît l’importance et les pas accomplis par l’organisation pour l’émergence de ses pays membres. «Sur le plan économique, l’UEMOA a été l’une des régions les plus dynamiques en Afrique subsaharienne au cours de ces dernières décennies, avec un taux de croissance moyenne de 6%, supérieur au taux de croissance de 3% our le reste de l’Afrique au sud du Sahara dans son ensemble.»



Le Premier ministre ajoute : «Ces performances montrent que la dynamique d’émergence de nos pays est bien engagée, malgré les crises que connaît le monde depuis trois ans.»