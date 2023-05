700 Milliards de francs Cfa de chiffres d’affaires : les travailleurs des ICS exigent leur part des richesses générées

L’Intersyndicale des travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal ( ICS) réclame une amélioration de leurs conditions de travail. Les travailleurs ne peuvent pas comprendre que l’entreprise fasse des bénéfices or eux, ils sont dans la précarité. Ils l’ont fait savoir lors de la célébration de la fête du travail, le premier mai. « Nous attendons notre part de la richesse que nous avons générée », ont lancé les syndicalistes, Cheikh Tidiane Diène et Ousmane Ndiaye. Si l’on se fie à ces derniers, en termes de chiffre d’affaires, les Industries chimiques du Sénégal sont la société qui génère le plus de devises pour l’économie nationale contribuant à l’équilibre de la balance commerciale. Elle a enregistré 50 % du volume des investissements étrangers en 2021 (1.400 milliards de F CFA).





Le secrétaire général adjoint du Syndicat des travailleurs des ICS (SYNTICS), Cheikh Ahmed Tidiane Diène, remarque : « qu’avec, ce chiffre d'affaires de l’ordre de 700 milliards FCFA, les ICS sont la société qui pèse le plus sur l’économie nationale ».





Le paradoxe, les travailleurs ne sont pas bien rémunérés. La proportion de 4,5% de la masse salariale par rapport au chiffre d’affaires est loin de la normalité. Au niveau national, le salaire moyen au sein des ICS est de 30% inférieur à celui des travailleurs des autres entreprises du secteur minier.