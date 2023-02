72h de don de sang : Ousmane Sonko lance un appel aux Sénégalais

Sauver des vies et lutter contre la pénurie de sang au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), tel est l’objectif des 72h de son de sang organisé par le Pastef/Les patriotes. Dans cette perspective, leur leader Ousmane Sonko s’est exprimé, ce mercredi 22 février, à travers une vidéo partagée sur sa page Facebook. Ainsi, il a informé que le lancement officiel de la campagne de collecte de sang en prevision des ruptures durant le temps du carême et le mois de ramadan, est prévu, ce jeudi 23 février, au terrain de basket situé à Yeumbeul (dans la banlieue dakaroise).



De ce fait, indique-le maire de Ziguinchor, du 23 au 25 février, «les patriotes seront invités à se rendre dans les banques de sang à travers le pays pour les remplir afin que le pays ne souffre pas de rupture». «Après ces 3 jours, la campagne se poursuivra jusqu'à la mi- mars. Les participants pourront sauver des vies en aidant, entre autres, les malades souffrant d’anémie, de drépanocytose et d’hémophilie », a déclaré Ousmane Sonko.



Le président de Pastef avait déjà initié la semaine patriotique de don de sang.