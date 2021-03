8 Mars : Les Femmes de Bby appellent les Sénégalais à l'apaisement

Femmes de Benno et le 8 Mars





En prélude à la journée internationale de la Femme, l'initiative des femmes parlementaires du groupe Benno Bokk Yaakar "souhaite aux femmes du Sénégal une bonne fête du 08 mars caractérisée par la pandémie de la Covid-19 mais aussi un contexte difficile avec la situation du moment caractérisée par des violences inexplicables".



Dans un communiqué reçu, elles appellent à "travailler à la consolidation de nos acquis. Les femmes, toutes les Sénégalaises, ensemble, ont obtenu des lois qui nous sont favorables au terme de rudes mais stratégiques batailles. Ces lois votées relatives à la parité, à la criminalisation du viol, celle sur la nationalité entre autres doivent être impérativement préservées et aucun citoyen ne doit militer ni pour le recul ni pour la perte de ces droits acquis de hautes luttes", écrivent les femmes parlementaires de Benno.