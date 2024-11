A Ziguinchor, le Pastef s’offre 5 députés

Les différentes commissions départementales de recensement des votes de la région de Ziguinchor ont terminé leur travail. Mieux, elles ont publié les résultats provisoires. Sur l’ensemble des trois départements Bignona, Oussouye et Ziguinchor, le parti dirigé par le Premier Ministre Ousmane Sonko a raflé les cinq sièges de député. Sur 145.072 bulletins valablement exprimés, Pastef vient largement devant avec 116.038 voix.









À Bignona, le Parti d’Ousmane Sonko enregistre 58.966 voix, sur les 69.282 retenues par la commission. Il est suivi par Takku Wallu Sénégal 3607 et Jamm ak Njari? 2547. Pastef domine largement au sein de ce département et maintient son leadership dans ce plus vaste département de la région avec 19 communes





Alors que pour le département d’Oussouye, sur les 15.982 voix valablement exprimées, les patriotes arrachent 11.262 voix. Le parti du Premier ministre est suivi par le parti Ensemble pour le Sénégal (PEPS) 1257 voix, qui a devancé, à la grande surprise, la coalition Jamm ak Njari? 710 voix et Takku Wallu Sénégal 700 voix.





En ce qui concerne le département de Ziguinchor, le Pastef a gagné les 278 centres de vote et obtient 59.808 voix déclarées valables par la commission départementale de recensement des votes.





Sur ce quota Pastef s’impose de loin avec 45.810, suivi de Takku Wallu Sénégal 3751 et Jamm ak Njari? 3726.





Tout compte, les 5 sièges à l’Assemblée nationale de cette région reviendront à Pastef.