Abba Mbaye : “Pourquoi YAW n’a pas voté le Budget 2023”

Durant le marathon budgétaire, le groupe Yewwi Askan Wi a décidé de voter contre le budget qui leur a été présenté. Revenant sur les raisons qui les ont poussé à avoir une telle posture, Abba Mbaye, par ailleurs secrétaire élu à l'Assemblée, a expliqué que l'objectif n’était pas de bloquer le fonctionnement du pays mais de challenger le gouvernement. Le parlementaire fait valoir des raisons à ses yeux objectives : "Le gouvernement a fait savoir qu'il prévoyait un taux de croissance à deux chiffres. Par contre nous avons de notre côté évalué les risques pour voir si ce chiffre sera atteint. Ces risques sont d'abord ceux liés au prix du baril de pétrole. Dans les calculs de l'Etat, le prix est évalué à 90 $ alors qu'il peut évoluer à tout moment. L'autre chose est que nous allons vers une année d'élection et savons tous que dans ce contexte, la richesse diminue." Autre fait relevé par Abba Mbaye, c'est l'augmentation du budget attribué à la police et à la gendarmerie. "On a l'impression que le pouvoir compte renforcer son arsenal répressif, souligne-t-il. Par contre Yewwi Askan Wi a bien voté pour le budget de l'armée".







Abba Mbaye juge, par ailleurs, incompréhensible que 600 milliards F CFA d’un budget, dénommé "budget solution", “soient attribués à des mesures d'accompagnement des prix alors que l’inflation est en hausse”.





C'est fort de ces constats que le groupe Yewwi Askan wi a décidé de voter contre un budget qu’il qualifie de "budget de crise".





Le député constate, enfin, que son groupe a eu raison d'avoir une telle posture au vu du contenu du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion de fonds COVID. Le secrétaire élu a, par ailleurs, déploré l'architecture du gouvernement qui comporte selon lui "d'énormes incohérences".