Abba Mbaye pointe l'indignation sélective du Président de l’Assemblée

Abba Mbaye sur le discours du président Dr Amadou Mame Diop

Dans son allocution ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop a invité ses collègues à plus de responsabilité. Une déclaration qui n'est pas laissé les députés insensibles. Si du côté du pouvoir, les députés applaudissent, les élus de l'opposition s'offusquent.





D'après Abba Mbaye, député affilié à Yewwi Askan Wi, il s'agit d'une "indignation sélective". "Lorsque j'ai interrogé le président sur le fait qu'on ait offert deux voitures à un député sortant, il m'a répondu que c'était la responsabilité de la législature sortante, qu'il y a une intangibilité entre les législatures. A ce moment-là, il n'avait pas pensé aux Sénégalais", déclare Abba Mbaye. "Moi je suis contre cette indignation sélective" a-t-il poursuivi.





Revenant sur ce qui s'est passé le 12 septembre, Abba Mbaye déclare "ne pas avoir de complexe" par rapport à ces événements.