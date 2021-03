ABC à Macky Sall : « C’est votre parole que le Peuple veut entendre »

A l’instar des autorités religieuses, le médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé lance un appel solennel au président de la République, Macky Sall de briser enfin le silence. Ce même silence semble exacerber selon lui, la tension déjà à son comble.« Excellence, Monsieur le président de la République, il est extrêmement important que nous renonçons à cette ferveur qui semble nous habiter, lorsqu’en des moments comme celui-ci nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l’écoute. Nous avons l’obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole », lance-t-il à son ami.« Mais, ajoute-t-il, c’est la vôtre que le peuple attend ! C’est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d’ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Rome, de Milan et de partout ailleurs veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas ! », fulmine ABC qui rappelle au chef de l’Etat : « nous ne sommes pas meilleurs qu’eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte ».« Non pas seulement en période électorale pour être gracieux avec de larges sourires avec des embrassades et de larges poignées de mains pour obtenir leur suffrage », précise le médiateur. « Oui, la litanie de vos réalisations est énorme, elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n’en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant que cela ne soit trop tard ! », prévient l’ancien numéro 2 de l’Apr.