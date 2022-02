Abdou Aziz Diop, société civile : " Quand je vois des maires nouvellement installés organiser des fêtes chez eux au rythme du tam-tam..."

Abdou Aziz Diop, société Civile

"Le changement et la rupture ne sont pas encore au rendez vous". Le regret est de Abdou Aziz Diop qui déplore les actes posés par certains maires nouvellement élus.





"Quand je vois des maires nouvellement installés organiser des fêtes chez eux au rythme du tam-tam avec leurs militants et proches, quand certains conseillers installés avec leurs écharpes se collent le nom "honorable" , terme galvaudé même à l'Assemblée... La fonction de Maire est un sacerdoce et non une sinécure", tient à rappeler l'acteur de la société civile selon qui cette fonction est une "Très lourde responsabilité".