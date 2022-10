Abdou Fall sur le 3e mandat : "Rien ne peut s'opposer, si le président Macky Sall désire ..."

Abdou Fall , ministre d'Etat sur le 3e mandat de Macky Sall

Selon le ministre d'État Abdou Fall, chaque citoyen qui remplit les conditions juridiques, légales a droit à poser sa candidature pour prétendre au vote des Sénégalais.





Ainsi, pour lui "rien ne peut s'opposer si le président Macky Sall désire porter sa candidature. Ça, c'est la liberté".





Maintenant, dans un domaine purement politique, Abdou Fall, estime que le Président Macky Sall n'a pas été élu par lui-même.





"Il a eu une ambition qu'il a présentée à son parti. Il a eu le soutien de son parti. Le Bby a gouverné le pays de la manière la plus admirable depuis 12 ans. Ceux-là, on nous dit qu'ils n'ont pas le droit. Mais que les autres ont la liberté chez eux de choisir le candidat de leur choix. On entend Macky Sall n'a pas le droit d'être candidat. L'Apr n'a pas le droit de dire c'est Macky Sall notre candidat. Bby n'a pas le droit de dire Macky... C'est quoi notre problème finalement. Ça devient de l'enfantillage".





En effet, venu répondre à l'invitation de Awa Gueye, Présidente du mouvement Convergence des femmes pour l'émergence du Sénégal (COFEM), Abdou Fall, Président du mouvement Alternatives Citoyennes Andu Nawlé a soutenu que le Sénégal glisse du "terrain politique vers le terrain du droit".





"Et là c'est le conseil constitutionnel qui a pouvoir de se prononcer sur le sujet. Personne ne peut se substituer au conseil constitutionnel pour décider de la validité des candidats qui qu'ils soient. En définitive, c'est le peuple souverain qui va choisir. On est dans du sérieux, dans une démocratie où les citoyens se respectent même s'ils ont des divergences. On ne peut pas nous imposer une approche infantile des questions aussi essentielles que le choix de la personne appelée à présider aux destinées de notre nation dans un contexte sous-régional, mondial aussi complexe et aussi difficile", tance Abdou Fall.





Cette rencontre était l'occasion pour son parti et le Cofem de consolider une relation de partenariat dans les domaines de l'Entrepreunariat féminin.