[Vidéo] Abdou Karim Fofana fait le bilan du Président Macky Sall dans la santé

Invité de l’émission Ker Jaraaf sur la 7tv, le ministre Abdou Karim Fofana a égrené les éléments du bilan du Président Macky Sall dans le domaine de la santé.





M. Fofana a d’abord insisté sur le déploiement des professionnels de santé sur toute l’étendue du territoire nationale. « Par rapport à un passé récent, a-t-il rappelé, les recrues dans la santé sont aujourd’hui tenues d’aller exercer dans les zones reculées du pays et non de rester à Dakar ou dans les autres grandes villes ».





Il a ensuite évoqué les investissements et le recrutement : « Il y a aussi le projet ISMEA avec la banque mondiale qui signifie Investir dans la Santé Mère Enfant en Afrique. Ce sont 75 milliards investis et 905 médecins et paramédicaux qui viennent s’ajouter aux 1500 recrutés dont j’ai déjà parlé. A Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, des régions qui avaient un besoin urgent dans la prise en charge de la santé mère-enfant, des moyens conséquents ont été déployés ».





Et de conclure en soulignant que l’Etat du Sénégal a « rénové ces dernières années 33 unités d’urgence médicale et 7 services de réanimation. Entre 2012 et aujourd’hui on est passé de 4 centres de dialyse à 23 centres de dialyse en plus de 5 hôpitaux ultramodernes de niveau 3 (Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kedougou, Saint-Louis) et 4 autres en construction (Tivaouane, Ourossogui, Mbour, le Dantec).





On peut aussi parler de la gratuité des soins comme la