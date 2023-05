Abdou Karim Fofana : « Il faut du courage et du dépassement pour dialoguer »

L'ancien Maire de Dakar Khalifa Sall a manifesté dans une de ses sorties dans la presse qu’il est favorable au dialogue proposé par le Chef de l’Etat. Interpellé sur la question, le porte-parole du gouvernement s’est félicité de sa décision. Il faut féliciter Khalifa Sall et tous ceux qui se sont prononcés et qui sont favorables au dialogue a expliqué Abdou Karim Fofana.





Selon le Ministre du Commerce, pour faire du dialogue, il faut du « courage du dépassement ». « Le Président de la République a eu l'ouverture. Il appartient aux autres responsables politiques de faire de même s'ils sont courageux bien sûr, s'ils n'ont pas peur du clanique des quolibets. Quand on dialogue, on dialogue du Sénégal pas d'intérêt particulier ou de position personnelle mais de l'avenir et de la bonne marche du pays » a dit le Ministre du Commerce en marge de la cérémonie de lancement du programme ‘’Saytu Njeg yi’’ qui concernent les volontaires de la consommation.





A l’en croire, il est toujours plus facile de rejeter, critiquer et s'enfermer dans sa bulle et ses orientations personnelles. « Ce qu'il y a de plus important, c'est de se mettre autour d'une table et discuter, de définir les règles et s'entendre sur des questions de convergence. Le Sénégal a été battu sur des consensus. Malheureusement, il y a des hommes qui depuis leur arrivée dans la sphère politique, sont dans le radicalisme, ils ne discutent pas, ne dialoguent pas, ils ne sont donc pas dans l'ADN du Sénégal. Nous avons un code électoral, c'est par le dialogue que nous l'avons obtenu. Il en est de même des modalités commerciales. Il ne faut donc pas arrêter le dialogue », précise le Ministre.





Poursuivant, Abdou Karim Fofana avance que le dialogue fait partie de notre tradition. C’est d’ailleurs pourquoi tous ceux qui ont traversé la rivière de critiques et d'état d'âme de certaines personnes sont courageux. « Nos convictions politiques ont une particularité, nous sommes une nation plurielle. Mais il y a des moments où il faut se mettre autour d'une table. Dialoguer ne veut pas dire se compromettre ».