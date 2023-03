Abdou Karim Fofana : « Quoi qu’il en coûte, nous garantirons le maintien et la préservation de l’ordre»

Une journée mouvementée. Ce jeudi 16 mars, des mouvements sont enregistrés un peu partout dans la capitale sénégalaise. Mais pour le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdoul Karim Fofana, il n’y a pas péril dans la demeure. «On ne la vit pas comme une tension, mais comme une journée sereine », a-t-il réagi sur les ondes de la RFM. Pour lui, « il y a des acteurs politiques qui veulent déplacer une affaire judiciaire sur le terrain politique. Nous sommes une République avec des règles ».



Le parti politique Pastef avait fait une demande pour manifester ce mercredi 15 mars. Mais, elle a été interdite par le préfet de Dakar. Le ministre de l’économie justifie cette décision : « s’il y a des manifestations pour lesquelles des citoyens ont demandé une autorisation et pour lesquelles, il n’y a pas de troubles à l’ordre public ou de troubles sur la circulation des personnes et des biens, nous les autorisons. Maintenant, s’il y a des risques de nature à compromettre la circulation des personnes et des biens, l’ordre public, la quiétude, nous prendrons nos responsabilités ».



Il ajoute : « Il y a eu une manifestation aux Parcelles avec 10 mille personnes le mardi, on est d’accord parce qu’on est en démocratie. Aujourd’hui( hier :ndlr), il y a eu des personnes qui ont tenté de créer des échauffourées ça et là. Tant qu’il n’y a pas de troubles à l’ordre public, nous laissons faire. (…) Ce sont des gens qui tentent d’attiser le feu dans les grandes capitales du Sénégal en faisant des manifestations. On l’a vu, ce sont 10 personnes à Vélingara, 30 personnes à Kédougou (...). Si un leader tente de créer ce genre de choses, nous prendrons nos responsabilités. Même sur les réseaux sociaux, il y a des documents qui montrent que l’école dont on parle n’est pas ouverte aujourd’hui »



Avant de conclure : « Nous n’avons pas à gérer des situations judiciaires. Ce que nous avons à faire, c’est de garantir l’ordre public, la liberté des personnes et des biens.Tous les jours, des Sénégalais sont convoqués en justice. S’il y a des personnes, qu’ils soient proches du pouvoir comme de l’opposition qui doivent aller répondre au tribunal, ils doivent le faire de façon sereine sans entamer la liberté de circulation d’autres citoyens sénégalais et nous veillerons à cela. S’il y a des attroupements qui ne sont pas autorisés, nous prendrons nos responsabilités. Quoi qu’il en coûte, nous garantirons le maintien et la préservation de l’ordre public sur le territoire national »