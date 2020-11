Abdou Karim Sall : « 29 feux de brousse ont ravagé près de 5491 hectares au Sénégal »

Le Sénégal a enregistré 29 feux de brousse qui ont ravagé près de 5491 hectares. L’annonce a été faite par le ministre de l’Environnement et du développement durable Abdou Karim Sall qui effectuait hier jeudi 12 novembre une tournée dans le Ranch de Dolly (Linguère) dans le cadre du lancement de l’ouverture des pare-feux pour lutter contre les feux de brousse.

« Nos équipes sont actuellement mises en état d’alerte en pré positionnant tout ce dont nous disposons comme moyens de lutte contre les feux de brousse », a déclaré Abdou Karim Sall. Des camions citernes, des unités légères, des gradeurs ont été mobilisés pour ouvrir des pare-feux qui sont des composantes importantes dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.

Le ministre a salué la présence des agents des Eaux et forêts qui selon lui abattent un travail important. « Depuis le début, 375 km de pare-feux ont été ouverts et entretenus avec une ceinture de 120 km et nous envisageons dans les jours à venir d’ouvrir encore plus de 100 km de pare-feux », a indiqué Abdou Karim Sall.

Tous ces efforts consentis par l'État du Sénégal entrent dans le cadre de la préservation du tapis herbacé, renchérit le ministre.