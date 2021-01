Abdou Latif Coulibaly : « Le couvre-feu à Dakar et Thiès n’a pas pris fin »

Fin ou non de la période du couvre-feu à Dakar et à Thiès aujourd’hui ou demain ? Oui, si l’on se fit aux déclarations du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome faites, le 18 janvier dernier. Il avait parlé de 8 jours. Non, si l’on en croit le Secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly.Ce dernier a évoqué, sur Rfm, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi modifiant la loi 69-29 ainsi que les décrets d’application et le décret du 22 janvier dernier qui proclame l’état d’urgence sanitaire.En fait, dans la lutte contre la Covid-19, il y a les mesures réglementaires et administratives prises par les autorités notamment le couvre-feu partiel à Dakar et à Thiès.«Ce qui est terminé, c’est plutôt la mise en œuvre des dispositions du décret 72-336 qu’avait pris le gouvernement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi qui crée un nouveau régime juridique. Entre-temps, la loi est entrée en vigueur le 22 janvier dernier. Par conséquent, on ne peut pas dire que le couvre-feu a pris fin. Au contraire, il est même renouvelé par le décret de proclamation de l’état d’urgence de catastrophes naturelles et sanitaires », a indiqué Abdou Latif Coulibaly.