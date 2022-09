Abdou Mbacké Bara Doly : "Comment BBY a voulu s'accaparer certaines commissions"

Les responsables des différents groupes parlementaires se renvoient la balle de la culpabilité du retard exagérément long du démarrage de l'installation des commissions parlementaires. Abdou Mbacké Bara Doly affirme avoir décanté la situation de blocus qui a prévalu depuis 10 h autour du toilettage des commissions de l'Assemblée nationale.





"J'en ai discuté avec Oumar Youm en ma qualité de vice-président du groupe parlementaire Liberté et démocratie. Mais ce qui se passe, contrairement à ce qu'ils ont raconté à la presse, est que BBY campe sur certaines commissions qu'elle ne veut en aucun cas céder. La coalition a prévu de les donner à des alliés", dit-il.





Selon le parlementaire, BBY ne veut pas laisser les commissions défense et affaires étrangères à l'opposition. En effet, le député Abdou Mbacké a proposé à Birame Souleye de céder la commission défense et à BBY de céder celle des affaires étrangères. Seulement, BBY voulait donner la commission des affaires étrangères à Cheikh Tidiane Gadio et celle de la défense à Abdoulaye Baldé. La session devra commencer. Oumar Youm a envoyé un message à Macky qui a validé la proposition que je leur ai faite", dit-il.