Abdou Mbow dénonce “l'instrumentalisation de l'institution parlementaire à des fins strictement politiciennes”

Dans un post, le Président de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale déplore le comportement de certains députés de l’opposition qu’il accuse de “désacraliser” l’institution. Seneweb vous propose l’intégralité de sa publication.





“Depuis quelques temps on assiste à une tentative de désacralisation de la fonction de député, par des politiciens qui n'ont pas apparemment compris le pourquoi ils ont été élus. On constate de plus en plus ,dans des manifestations purement politiques et partisanes, des parlementaires qui arborent l'écharpe aux couleurs nationales. Je voudrais rappeler à ces députés, que le port de l'écharpe obéit à des règles régies par la loi organique qu'est le règlement intérieur de l'assemblée nationale.